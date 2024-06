MOTORISTA QUE COMEMORAVA ANIVERSÁRIO É DETIDO POR DIRIGIR EMBRIAGADO EM SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Um motorista foi detido na noite desta quarta-feira (26), por dirigir embriagado após comemorações em Santana do São Francisco.

A Polícia Militar informou que a guarnição fazia rondas pela região quando avistou um veículo fazendo zig zags em via pública.

Por conta disso, os policiais deram ordem de parada e foi feita a abordagem ao veículo, onde estavam o condutor e um acompanhante. A PM informou ainda que o condutor, com claros sinais de embriaguez, alegou que estava curtindo um aniversário e a polícia não poderia interferir na sua comemoração.

Além disso, a policia encontrou dentro do veículo uma caixa térmica com várias unidades de bebidas alcoólicas, além de uma garrafa de cerveja aberta ao lado do assento do motorista.

O acompanhante foi liberado no local. Já o condutor foi detido e encaminhado à delegacia pelo crime de dirigir embriagado e colocar em risco vidas inocentes.

Com informações e foto da PM/SE