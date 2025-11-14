Motorista sem habilitação é preso por dirigir um veiculo embriagado no município de Tobias Barreto

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite dessa quinta-feira (13), o condutor de um veículo por suspeita de cometer o crime de condução de veículo sob o efeito de bebida alcoólica no município de Tobias Barreto.

Enquanto faziam rondas de rotina na Avenida 7 de Junho, os militares viram um veículo, do tipo pick-up, realizando manobras perigosas próximo a um posto de combustíveis. De imediato, os policiais acionaram os sinais sonoros da viatura e passaram a acompanhar o veículo suspeito.

Após a interceptação do carro, os policiais perceberam que o condutor apresentava uma série de sinais de embriaguez. Mesmo com dificuldade para articular as palavras, o homem confessou que havia consumido bebida alcoólica anteriormente.

O condutor, que também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi encaminhado à delegacia para a formalização do flagrante.

