Motorista suspeito de atropelar duas pessoas no bairro Atalaia se apresenta

O motorista que atropelou duas pessoas se apresentou na Delegacia de Trânsito no final da tarde dessa segunda-feira (28). O caso aconteceu instantes após um acidente, no Bairro Atalaia, em Aracaju.

As informações passadas pela delegada Georlize Teles são de que o motorista disse que não ingeriu bebida alcoólica e que não viu as pessoas no chão. Quando retornou, apenas ouviu os gritos da população.

Durante o depoimento, ele também declarou que não possui qualquer relação com as vítimas. Como não houve flagrante, o motorista foi ouvido e liberado.

A Polícia Civil segue com o trabalho investigativo para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Entenda o caso

O acidente ocorreu no cruzamento entre a Avenida Deputado Clóvis Rollemberg e a Rua Arício Guimarães Fortes. O veículo colidiu com uma motocicleta de aplicativo que transportava uma passageira. Após a colisão, segundo testemunhas, o motorista não prestou socorro e deixou o local.

Foto reprodução