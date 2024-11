MPC-SE ALERTA PREFEITURAS SOBRE PRAZO PARA CONVOCAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE

O procurador-geral Eduardo Côrtes, do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), fez um alerta para as prefeituras sobre o prazo de convocação de conferências municipais do Meio Ambiente, que termina no dia 14.

Na sessão do Pleno da quinta-feira, dia 7, o procurador-geral solicitou ao colegiado o envio de um documento para todas as prefeituras e secretarias de Meio Ambiente com o aviso da proximidade do prazo final.

De acordo com Côrtes, a conferência municipal é a primeira etapa da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente, com o tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”.

Para Côrtes, é de suma importância a participação de Sergipe nas discussões, principalmente as que envolvem as mudanças climáticas, como a preparação, adaptação e mitigação no Estado. O procurador-geral insistiu ainda que o momento é, inclusive, o de levar propostas para Brasília.

Conferência Nacional do Meio Ambiente

A 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente representa uma oportunidade para a sociedade brasileira debater estratégias de enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas. Com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”, o evento abre espaço para a participação coletiva na construção de soluções para reduzir emissões de gases de efeito estufa e fortalecer a adaptação do Brasil aos efeitos do aquecimento global.

Estruturada em cinco eixos principais — mitigação, adaptação e resiliência a desastres, justiça climática, transformação ecológica, e governança e educação ambiental —, a conferência visa engajar a população em um diálogo nacional para promover um desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental.

