MPSE OFERECE DENÚNCIA CONTRA UM CASAL ACUSADO DE ASSASSINAR IDOSO COM REQUINTES DE CRUELDADE

O Ministério Público de Sergipe, por meio da 3ª Promotoria de Justiça do Júri de Aracaju, ofereceu denúncia contra um homem e uma mulher acusados de assassinar um idoso de 72 anos, esquartejar seu corpo e carbonizá-lo, em Aracaju. Os réus se encontram presos e aguardam julgamento do Tribunal do Júri.

O crime, cometido no dia 8 de agosto de 2024, na residência da vítima, gerou bastante repercussão em função dos requintes de crueldade praticados pelos autores. O idoso residia sozinho em uma casa do modelo ‘quitinete’, na região central de Aracaju, quando foi surpreendido pelo casal – cuja relação era de proximidade.

Conforme relatado nos autos, a mulher ré mantinha um relacionamento com a vítima por interesse financeiros, enquanto o outro acusado se trata de um ex-companheiro da mulher com quem ela ainda mantinha uma rotina de encontros.

De acordo com as investigações, os acusados assassinaram o idoso e esquartejaram o corpo na própria residência da vítima. Através de câmeras de segurança, as autoridades policiais conseguiram atestar que o corpo foi descartado em uma caixa no dia seguinte, em uma área de matagal do bairro Santa Maria, através de um veículo fretado pelos acusados. No momento do descarte, o réu ateou fogo na caixa com o objetivo de ocultar a identificação do cadáver.

As investigações também apontaram que a vítima, no dia do crime, havia assinado termo de união estável com a acusada. Aproximadamente um mês após o crime, os acusados conseguiram sacar a quantia de R$ 24 mil da conta da vítima.

Os acusados foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado, destruição ou ocultação de cadáver, com agravantes previstas na legislação penal e enquadramento como crimes hediondos. Eles se encontram presos e à disposição do Poder Judiciário.

Com informações do MP/SE