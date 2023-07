MP requisita informações à SSP sobre circunstâncias de atuação policial que culminou em quatro óbitos

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial, expediu ofícios à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) e ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), solicitando informações a respeito da ocorrência policial que culminou com os óbitos de quatro homens, na Rua 3 do Loteamento Imperial, no Bairro Industrial, no dia 8 de julho.

Os documentos encaminhados à SSP/SE solicitam a cópia do relatório da operação policial, os nomes dos policiais que participaram da referida operação, e que seja informado se a referida operação foi decorrente de uma decisão judicial, especificando a sua natureza e mencionando o número do processo. O MPSE solicitou urgência no envio das respostas por parte da Secretaria.

O objetivo do MP de Sergipe é esclarecer a ocorrência, apurar as informações contidas nos relatórios, com explicações sobre esses eventos letais, e adotar as providências necessárias no sentido de que a sociedade tome conhecimento de como esses fatos ocorreram.

Além da iniciativa do MPSE, a Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial recebeu expedientes da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara Federal e de um parlamentar sergipano cobrando esclarecimentos e providências no mesmo sentido.

Ministério Público de Sergipe