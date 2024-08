MPT-SE e MPF discutem combate ao assédio eleitoral em Sergipe

Procuradora Regional Eleitoral Adirla Pereira Albuquerque participou de reunião no MPT

Com a aproximação do período eleitoral, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) tem intensificado as ações de combate ao assédio eleitoral e ao trabalho infantil nas Eleições 2024.

Para garantir a segurança e o direito à liberdade de escolha dos trabalhadores e trabalhadoras, ações conjuntas serão realizadas. O tema foi discutido na última sexta-feira (9), em reunião na sede do MPT-SE, em Aracaju, com a procuradora Regional Eleitoral Adirla Pereira Albuquerque e os Procuradores do Trabalho Marcio Amazonas, Raymundo Ribeiro e Emerson Albuquerque.

A Procuradora Regional Eleitoral destacou a importância de tratar desse tema. “O Ministério Público, em que pese, em ramos diferentes, é um só. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da sociedade e o assédio eleitoral é algo que acontece muito em todas as eleições. Com o apoio dos colegas do Ministério Público de Trabalho e do Ministério Público de Sergipe, com certeza teremos um resultado bem diferente”, destacou.

O procurador Márcio Amazonas reforçou a importância da parceria entre os órgãos. “O assédio eleitoral, infelizmente, é uma realidade em nosso Estado, em nosso país, e o seu combate eficaz só poderá ser realizado quando houver uma união entre, inicialmente, os órgãos do Ministério Público (Estadual e os ramos do Ministério Público da União, juntamente com o Ministério Público Eleitoral). E, depois, o envolvimento semelhante do Poder Judiciário, zelando ao final pela integridade, pela incolumidade da nossa democracia”, afirmou.

A procuradora Regional Eleitoral Adirla Pereira Albuquerque foi recebida pelo procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, e pelos procuradores do Trabalho Raymundo Ribeiro e Emerson Albuquerque.

Atuação conjunta

O MPT-SE já se reuniu, também, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), o desembargador Diógenes Barreto, para avaliar medidas conjuntas de combate ao assédio eleitoral. De acordo com o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro, a união entre as instituições é fundamental. “Pensando nisso, haverá, nesta quinta-feira (15), a assinatura de um Pacto contra o Assédio, Discriminação e Trabalho infantil nas Eleições 2024. O TRE-SE, nós, do MPT-SE, TRT20, MPF, Ministério Público de Sergipe (MPSE) e OAB-SE estaremos juntos para fazer esse alerta à sociedade e partidos políticos. O objetivo das instituições é um só: garantir a proteção aos direitos dos cidadãos”, finalizou o procurador.

