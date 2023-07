Muita comoção no velório e sepultamento da tenente-coronel BM Aline Lima

Muita comoção de familiares, amigos e colegas militares no velório e sepultamento da Tenente-Coronel Aline Oliveira Campos Lima, esposa do Major J. Lima do Batalhão de Choque, ocorrido na manhã desta terça-feira, dia 05, que contou com a presença de muitas pessoas e autoridades, tais como o Governador do Estado Fábio Mitidieri, o Comandante e Subcomandante do CBMSE, respectivamente Coronel Fábio e Coronel Maristela, o Subcomandante-Geral da PMSE, Coronel Carlos Rolemberg, representando o Comandante-Geral da PMSE Coronel Ribeiro, que se encontra em viagem, o Secretário de Estado Jorginho Araújo, do assessor jurídico da ASPRA/SE, o advogado Márlio Damasceno, além de outras personalidades, e, principalmente, bombeiros e policiais militares, que queriam prestar a última homenagem à colega, muito querida nas duas corporações.

Durante o sepultamento, foi prestada as horas militares, com salva de tiros, além do GTA (Grupamento Tático Aéreo) que homenageou a militar, jogando pétalas de flores.

Matéria e foto blog Espaço Militar