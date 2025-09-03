Mulher atropelada em calçada recebe alta hospitalar após acidente

A Secretaria de Estado da Saúde informou nesta quarta-feira (03), que a mulher, de 59 anos, que foi atropelada na calçada no Bairro Siqueira Campos em Aracaju recebeu alta hospitalar.

De acordo com a SES, ela passou por exames como tomografia, raio‑X e ultrassonografia, além de avaliações das especialidades de Cirurgia Bucomaxilofacial, Neurocirurgia e Cirurgia Geral. A paciente permaneceu em observação na unidade hospitalar, recebendo suporte multidisciplinar, e foi liberada após reavaliação médica.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) são de que após atropelar a mulher, o veículo bateu em uma moto e atingiu outro carro.

O motorista foi conduzido a uma delegacia, onde foi ouvido e realizou o teste de bafômetro que deu negativo. Informações iniciais dão conta que o homem estaria socorrendo a filha quando perdeu o controle do veículo.