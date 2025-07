MULHER ATROPELADA POR MOTORISTA NO BAIRRO ARUANA MORRE NO HUSE APÓS ACIDENTE; CONDUTOR TAMBÉM MORREU

A mulher de 55 anos que foi atropelada na tarde de ontem, por um motorista na Avenida Gasoduto, no Bairro Aruana, em Aracaju, morreu na noite desta segunda-feira (28).

Ela estava internada no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

O acidente aconteceu quando o motorista atropelou a vítima e, em seguida, bateu em uma árvore. Ele morreu ainda no local.

Ela deixa três filhos. O velório está sendo realizado no Bairro Ponto Novo, em Aracaju, e o sepultamento será no Cemitério da Cruz Vermelha, às 14h desta terça-feira (29).

Já o motorista do carro, de 45 anos, natural do Rio de Janeiro, ele morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, conforme consta no atestado de óbito emitido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Foto: BPTran