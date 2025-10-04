Mulher cai da cama e morre durante a madrugada e o filho diz que só viu pela manha quando acordou

A Policia Militar informou nesta sexta-feira (03), que atendeu uma ocorrência, onde o filho teria relatado que a sua mãe teria caído da cama durante a madrugada e morrido por conta da queda, no Bairro São Conrado, em Aracaju.

A equipe foi acionada pelo Ciosp para averiguar a situação e no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constatou o óbito da senhora.

De acordo com o filho da mulher, ambos dormiam na mesma cama quando, durante a madrugada, ele ouviu um barulho semelhante a uma queda, e que por estar escuro, não percebeu a gravidade da situação e somente pela manhã, ao acordar, notou que a mãe não apresentava sinais vitais e acionou o socorro.

Ainda não há confirmação sobre a causa da morte.

O Instituto de Criminalística esteve no local para a realização dos procedimentos periciais e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Com informações da PM/SE