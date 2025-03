Mulher entra em trabalho de parto e bebê nasce dentro da viatura da PM

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar auxiliaram na tarde dessa segunda-feira (03), no parto de emergência de uma criança durante um Bloco de Carnaval, no Bairro São Carlos, em Aracaju.

O bebê nasceu dentro da viatura, enquanto a mãe estava a caminho da maternidade.

O fato teve início quando a senhora Joyce Batista, de 28 anos, começou a sentir as dores do parto ainda durante a festa. Sem obter auxílio das pessoas que estavam próximas ao local, a mulher entrou em desespero. Neste momento, a gestante encontrou os policiais militares que decidiram levá-la para maternidade.

“Eu estava curtindo o bloquinho e comecei a sentir as dores do parto. Resolvi ir para casa, mas ninguém quis me ajudar. Foi nessa hora que a viatura da Polícia Militar passou e parou para me dar apoio”, contou Joyce.

Durante o trajeto, as dores aumentaram e a mulher deu à luz ainda dentro do veículo com o auxílio dos policiais.

“Estávamos fazendo a segurança do Bloco “As Maripozas”, no Bairro São Carlos, quando ficamos sabendo que havia uma mulher em trabalho de parto. Imediatamente, colocamos a gestante na viatura e nos dirigimos até a maternidade. Para nossa surpresa, ela acabou dando à luz dentro do veículo da corporação. É uma situação bastante inusitada. Em mais de 27 anos de serviços nunca tinha vivenciado nada igual”, relatou o tenente-coronel Augusto César.

Após o nascimento, mãe e filho foram encaminhados à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, onde receberam atendimento médico e passam bem.

“Eu quero parabenizar os policiais que auxiliaram no parto de Joyce e a trouxeram para a maternidade. Graças a Deus que eles passaram naquele exato momento. O bebê foi encaminhado à UTI pediátrica, mas passa bem. Logo os dois estarão em casa”, afirmou Shirleide Araújo, assistente social da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

A história comoveu a equipe da Polícia Militar, que, um dia depois, visitou a família na unidade de saúde e celebrou o desfecho feliz da ocorrência.

“Eu fiquei bastante emocionado com a situação. Ao retornar à maternidade e ver a felicidade da mãe eu me senti ainda mais feliz”, comentou o sargento Peixoto.

Em forma de gratidão, Joice relatou que pretende pedir aos militares que escolham o nome e batizem o bebê.

Com informações e foto da PM/SE