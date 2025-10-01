Mulher de 38 anos é assassinada na frente dos filhos em Estância e o companheiro é principal suspeito

Uma mulher de 38 anos, identificada como Erika Santos, morreu na madrugada desta quarta-feira (1º), após ser atingida por disparos de arma de fogo, no bairro Estancinha, em Estância.

O principal suspeito é o próprio companheiro que fugiu do local em uma motocicleta tomando rumo ignorado.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que a vítima foi atingida no tórax quando estava na sala de casa. O crime ocorreu na presença dos dois filhos menores do casal, que estavam próxima a ela.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vitima no local.

A Criminalística também foi acionada. A Policia Civil vai investigar o caso.

Quem tiver informação da localização do suspeito deve ligar para o Disque Denúncia (181).

Foto reprodução redes sociais