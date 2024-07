Mulher de 41 anos e o filho de 18, são mortos a tiros no Conjunto Jardim

Uma mulher de 41 anos e o filho, de 18, foram mortos a tiros , na tarde desta quinta-feira (11), no Conjunto Jardim, em Nossa do Socorro quando retornavam de uma audiência em um Fórum de São Cristóvão.

Segundo familiares, a audiência era referente a prisão do pai do jovem assassinado, que está preso.

Ainda segundo informações, no veiculo havia outras duas adolescentes e um bebê, que foi atingido com um disparo de raspão e foi atendida em uma UPA no bairro e liberada.

Testemunhas afirmaram à policia Militar que os autores dos disparos estavam em outro veículo e fugiram.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu os corpos.

Quem tiver informações que possam contribuir com informações sobre o crime deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

Foto redes sociais