Mulher de 56 anos é morta após ser atingida por tiro no Povoado Pinhão, no município de Poço Verde

Uma mulher de 56 anos, identificada como Josefa Josinete Ribeiro dos Santos, foi morta a tiros nesta terça-feira (05) no Povoado Pinhão, no município de Poço Verde.

As informações passadas pela policia militar são de que ela foi atingida por um disparo de arma de fogo de fabricação caseira.

Ela foi socorrida e levada ao hospital do município pelo filho e pelo marido, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a PM, o marido da vitima e o filho relataram que ouviram um estampido de tiro, mas não sabem quem teria efetuado o disparo contra Josefa. Eles também afirmaram que o marido estava próximo dela no momento do disparo, mas não foi atingido. Ambos disseram desconhecer qualquer tipo de desavença ou ameaça contra a vítima.

As circunstâncias da morte de Josefa estão sendo investigadas pela Delegacia de Poço Verde, que busca esclarecer os detalhes do ocorrido e identificar o responsável pelo disparo.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar a elucidar o crime pode ser repassada de forma anônima para o 181.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto arquivo pessoal