GAROTA DE PROGRAMA É VITIMA DE ASSALTO E ESTUPRO PRATICADO POR UM SUPOSTO CLIENTE EM ARACAJU

Uma mulher foi vitima de assalto e estupro na noite desta terça-feira (02) em Aracaju.

As informações passadas pela policia militar são de que ela teria relatado que trabalha como garota de programa e que teria sido contratada por um homem para fazer o programa.

Em seguida o homem a teria levado para outro destino, seguido por um local ermo. No local, ele teria ameaçado a mulher com uma faca, realizou uma transação bancária com o celular dela e, em seguida, a estuprou, ordenando que a vítima descesse um barranco e fugiu do local.

A mulher conseguiu pegar um ônibus e no Bairro Siqueira Campos, o motorista acionou uma viatura da Polícia Militar e relatou o caso.

A vítima foi encaminhada ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

O caso será investigado pela Policia Civil

Foto Freepik