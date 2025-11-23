Mulher diz que sofria agressões do companheiro há três dias, com socos e ameaças de morte com faca

Policiais da Força Tática do 7° Batalhão da Polícia Militar prenderam na tarde de sexta-feira (21), um homem por tentativa de feminicídio e posse de entorpecentes, no Bairro São José, em Lagarto.

A equipe Tático 71 foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima no meio da rua pedindo socorro. Imediatamente, avistaram o suposto agressor descendo de um veículo e entrando correndo em uma residência.

Em seguida, os militares o flagraram tentando se desfazer de uma sacola azul. Durante a revista, foi encontrada uma porção de maconha, pesando aproximadamente 96 gramas.

De acordo com o relato da vítima, que estava visivelmente abalada, ela sofria agressões do companheiro há três dias, incluindo socos e ameaças de morte com faca. No momento da ocorrência, o agressor tentou contra sua vida, a enforcando até que ela conseguisse fugir para pedir ajuda.

O homem foi contido e negou as agressões. Sobre a droga apreendida, ele alegou que seria para consumo próprio.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário de Lagarto para atendimento médico.

Em seguida eles foram conduzidas à delegacia plantonista local para a confecção dos registros e as providências legais.

Com informações e foto da PM/SE