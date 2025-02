MULHER É ASSASSINADA APÓS SER ATINGIDA POR GOLPE DE FACA NO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO ESTÂNCIA

Uma mulher foi assassinada no inicio da manhã desta segunda-feira (17) no Conjunto Santo Antônio, no município Estância.

As informações passadas pela Policia Militar são de que quando os agentes chegaram ao local do crime a vítima já estava sem vida.

Ainda segundo a PM, a mulher foi atingida por golpes de faca na região da boca, braço e tórax.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte. O local do crime foi isolado e a Polícia Científica foi acionada.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo.

A policia civil vão investigar o caso.