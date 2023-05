Mulher de 40 anos é encontrada morta à beira de uma estrada do município de Lagarto, após ser esganada

Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta após ser esganada à beira de uma estrada no Povoado Urubu Grande, no município de Lagarto, nesse domingo (07). A vítima foi identificada como Josefa Edineide Barbosa dos Santos, moradora do Britinho,

Segundo a Polícia Militar, familiares informaram que a vítima estava na Bahia e retornou para Lagarto dois dias antes de ser encontrada morta. Ainda segundo a policia, a causa da morte não foi divulgada.

O Instituto Médico Legal esteve no local para realizar a perícia e em seguida encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga a hipótese de feminicídio.

Quem tiver alguma informação sobre o caso pode repassar através do Disque-Denúncia 181.