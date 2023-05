Mulher é morta a tiros em via pública por homem que estava em uma bicicleta no bairro São Carlos

Uma mulher foi morta a tiros em via pública, no final da manhã desta quarta-feira (10), na travessa Manoel Carlos de Jesus, no Bairro Olaria, em Aracaju.

Segundo informações passadas pela Polícia Militar, um homem, em uma bicicleta, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e em seguida fugiu do local tomando rumo ignorado.

Os militares isolaram a área e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Quem tiver informações sobre o caso deve ligar para o Disque Denúncia, 181.