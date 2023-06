Uma mulher foi morta após ser atingida com golpes de faca desferido pela própria filha. O crime aconteceu nesta segunda-feira (5), no Bairro Ademar de Carvalho, no município de Lagarto.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos acionaram uma guarnição que foi até o local, mas a autora já havia fugido. Após algumas diligências, a suspeita foi localizada e apreendida.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela policia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.