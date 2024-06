Mulher é morta com um tiro na cabeça na Avenida Visconde de Maracaju, em Aracaju; ninguém foi preso

Uma mulher foi assassinada com um tiro na cabeça, na noite desta quinta-feira (13), na Avenida Visconde de Maracaju, no bairro cidade nova, em Aracaju.

As informações são de que a vitima estaria na garupa de uma moto quando foi atingida. O condutor da moto também saiu do local e não há informações de ele ficou ferido.

Já o atirador fugiu à pé do local tomando rumo ignorado.

Uma equipe do Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionado e atendeu a ocorrência, preservando o local do crime. A PM informou ainda que encontrou cinco estojos de pistola no local do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e comprovou o óbito da mulher.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O Departamento da Polícia Técnica Científica (DPT) também esteve no local do crime.

