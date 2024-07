MULHER É PRESA AO TENTAR MATAR O EX COMPANHEIRO EM UM QUIOSQUE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam na última terça-feira (09) uma mulher por tentativa de homicídio, em Ribeirópolis.

O caso foi registrado na rua Manoel Passos, quando a mulher tinha atentado contra a vida do seu ex-companheiro, com o auxílio de uma arma branca, em um quiosque. Ela atingiu a vítima, que estava no local, com marcas da agressão.

A PM informou que a suposta autora alegou ter agido a vitima em decorrência da interferência do homem em sua vida pessoal.

O homem foi conduzido à unidade hospitalar e, logo após, os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Com informações da PM/SE