Mulher é presa após desferir três golpes de faca contra o próprio companheiro em  Rosário do Catete

Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) prenderam na noite dessa terça-feira (18), uma mulher suspeita de tentativa de homicídio contra seu próprio companheiro no município de Rosário do Catete.

A equipe do 9º BPM foi acionada para atender a denúncia de que uma mulher havia tentado matar o seu companheiro e, rapidamente, se deslocou para a residência onde havia acontecido o crime.

No local, agressora confessou disse aos policiais que em meio a uma discussão motivada por ciúmes, ela se armou com uma faca e desferiu três golpes contra o seu companheiro, atingindo a vítima no pescoço e no peito.

A mulher foi presa e encaminhada à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais. Já o homem atingido pelos golpes de faca foi socorrido para o Hospital de Rosário do Catete e não corre risco de morte.

Com informações da PM/SE