Mulher é presa após tentar obter registro médico com diploma falso em Aracaju

No início da tarde desta segunda-feira (07), uma mulher de 46 anos, foi presa em flagrante em Aracaju ao tentar dar entrada no pedido de registro profissional de médica com um diploma falso da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC).

De acordo com o Cremese, a fraude foi detectada pelos funcionários do Setor de Registro, responsável pela expedição de documentos médicos na instituição.

A mulher alegou não poder pegar o seu registro na quarta-feira, 09, porque sua mãe havia falecido em São Paulo e ela precisava viajar às pressas. Por isso, solicitou obter o CRM com urgência.

O Cremese explicou que o registro no Conselho Regional de Medicina é obrigatório para todos os médicos que desejam atuar legalmente no estado. O processo de solicitação envolve uma verificação rigorosa da documentação, incluindo a conferência da validade dos diplomas junto às universidades.

Com informações do PORTAL IMPRENSA1