MULHER É PRESA COM 17 TABLETES DE MACONHA E 400 GRAMAS DE COCAÍNA DENTRO DE ÔNIBUS DE TURISMO, EM SOCORRO

Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam na noite desse domingo (16), 17 tabletes de maconha dentro de um ônibus de turismo que transitava na BR-101, no município de Nossa Senhora do Socorro. A droga estava dentro da mala de uma passageira.

Os policiais do BPRp abordaram um ônibus de uma empresa de turismo nas imediações da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro e assim que abriram o compartimento de carga do coletivo, os militares sentiram um forte odor de substância semelhante à maconha.

Devido à suspeita, os policiais solicitaram que os passageiros abrissem as malas para verificação. Durante o processo de revista, os policiais encontraram 17 tabletes de maconha e 400 gramas de cocaína dentro da mala de uma passageira.

Após o flagrante, a mulher relatou que trouxe a droga da cidade de Santos, litoral paulista, para que fosse entregue a um motorista de transporte por aplicativo no município de Aracaju.

A suspeita foi presa por tráfico ilícito de drogas e encaminhada à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Com informações e foto da PM/SE