MULHER É PRESA EM FLAGRANTE AO TENTAR ENTRAR COM DROGAS PARA LEVAR PARA O COMPANHEIRO EM PRESÍDIO

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã deste sábado (12), quando tentava entrar com 55g de maconha no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto, em São Cristóvão.

As informações passadas pela Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), a mulher foi visitar o companheiro e ao passar pela inspeção do bodyscan foi detectada a presença de um corpo estranho na mulher.

Os policiais penais levaram ela juntamente com a droga apreendida para a Central de Flagrantes em Aracaju.

Foto Sejuc