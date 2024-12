Mulher é presa em flagrante após usar o filho para tentar entrar com entorpecentes no Copemcan

Policiais penais efetuaram, na manhã dessa terça-feira, 17, a prisão em flagrante de uma mulher, de 40 anos, após usar o próprio filho para tentar entrar com entorpecentes no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto(Copemcan), localizado no município de São Cristóvão. A droga estava escondida no short da criança, que tem quatro anos. O material foi detectado durante a inspeção corporal utilizando o aparelho bodyscan.

De acordo com a direção da unidade prisional, a ação ocorreu no início da manhã, no momento em que a mulher se apresentava para o dia de visita ao marido, que está sob custódia no local.

“A mulher, ao perceber que passaria pelo scanner corporal para fins de detecção de algum suposto ilícito, rapidamente inseriu um objeto no interior do short da criança com o objetivo de burlar o procedimento de revista. Diante disso, os policiais penais solicitaram à mulher a entrega do material inserido nas vestimentas do filho, sendo prontamente atendidos. Ao verificarem a embalagem, ela continha aproximadamente 121 gramas de substância análoga à maconha”, confirmou a direção

Diante do fato, a mulher e o material ilícito foram encaminhados para a Central de Flagrante, para lavratura da ocorrência e posterior adoção das providências cabíveis. Sobre a criança, ela foi entregue aos familiares, ainda na unidade prisional.

Com informações e foto da Sejuc