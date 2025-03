Mulher é presa suspeita de praticar uma série de furtos em Boquim

A Delegacia de Boquim prendeu uma mulher trans suspeita de praticar uma série de furtos e roubos nas cidades de Boquim, Estância e regiões adjacentes.

De acordo com a equipe de investigação, a suspeita já possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (17), em Estância.

“A ação tem como objetivo reforçar a segurança na região e atender à demanda da população por medidas eficazes no combate à criminalidade local”, explica o delegado Josenildo Brito.

O trabalho investigativo prossegue para recuperar os bens furtados e identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas.

A Polícia Civil de Sergipe solicita à população que repasse informações e denúncias sobre crimes ou suspeitas de atividades ilícitas por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP