MULHER É PRESA TENTANDO ENTRAR COM DROGA ESCONDIDA NAS PARTES ÍNTIMAS EM PRESÍDIO DE AREIA BRANCA

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã dessa quarta-feira (12), por tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas, no Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab). O material foi detectado durante a inspeção de rotina, utilizando o aparelho body scan.

De acordo com a direção da unidade prisional, a mulher chegou até a penitenciária por volta das 10h30 para o dia de visita ao companheiro, que está sob custódia, e ao passar pelo scanner corporal, foi detectada a presença de um corpo estranho na região das partes íntimas.

“Diante disso, ela foi interpelada, momento em que foi confirmada a posse do entorpecente correspondente a 42 gramas de substância análoga à maconha. O material estava acondicionado em duas embalagens”, confirmou a direção.

Diante do fato, a jovem foi encaminhada até a Delegacia de Areia Branca, juntamente com o entorpecente apreendido, para a lavratura do flagrante e posterior adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da Sejuc