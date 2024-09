Mulher é presa tentando entrar no Presídio de Areia Branca com maconha e viagra nas partes intimas

Policiais penais flagraram nesta quinta-feira (26), uma mulher que tentou entrar no Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab), com droga e comprimidos para disfunção erétil, popularmente conhecido como “Viagra”, escondidos nas partes íntimas.

Os comprimidos e a maconha foram detectados durante a inspeção corporal utilizando o aparelho body scan.

De acordo com a direção da unidade, a ação ocorreu no momento em que ela se apresentava para o dia de visita ao companheiro, que está sob custódia no local. “Ao passar pelo scanner corporal, as equipes detectaram que um corpo estranho à anatomia do corpo da visitante. Ao ser indagada, ela confessou que estava de posse do entorpecente”, confirmou a direção.

Os policiais penais apreenderam 117 gramas de substância análoga à maconha e seis comprimidos de disfunção erétil que estavam escondidos no meio do próprio entorpecente.

Ela foi encaminhada, juntamente com o material apreendido, para a delegacia, para a lavratura do flagrante e posterior adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da Sejuc