Mulher é vítima de tentativa de homicídio e estupro e o marido esfaqueado na Farolândia, em Aracaju

Uma mulher de 31 anos foi vítima de estupro e tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (27), no Parque dos Cajueiros, no bairro Farolândia, em Aracaju.

As informações passadas pela Policia Militar são de que os agentes encontraram a vítima ensanguentada.

A PM informou que a mulher caminhava com o esposo quando foram arrastados por dois homens até um barraco. No local, a mulher foi abusada na frente do marido, que foi esfaqueado ao tentar impedir o crime. Um dos agressores conseguiu fugir armado e efetuou disparos para o alto.

O outro foi capturado ainda no local e alegou legítima defesa. A arma branca usada na agressão não foi localizada.

O casal foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE).

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), e a prisão contou com o apoio da Força Tática do 1º Batalhão da PM.

O outro homem ainda não foi localizado, nem a faca utilizada no crime.

Foto PM/SE