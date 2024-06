Mulher foragida da justiça é presa ao tentar visitar companheiro na Cadeia Pública de Areia Branca

Policiais penais lotados na Cadeia Pública de Areia Branca (CPAB) realizaram, na manhã desta quinta-feira (20), a prisão de uma mulher, de 27 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de Aracaju.

O fato ocorreu no momento em que a foragida se apresentava para visita ao seu companheiro, que está sob custódia na unidade prisional.

A prisão foi realizada no momento em que a mulher apresentava a documentação para visitar o seu marido, que cumpre pena na unidade pelos crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado (quando há o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima).

“Após a verificação dos dados no nosso sistema, nossa equipe constatou que contra a jovem existia um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Diante disso, foi dado voz de prisão e a mulher foi conduzida por nossos policiais, com apoio da equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil, para a delegacia, a fim de que fossem adotadas as providências que o caso requer”, informa a direção do CPAB.

Com informações da Sejuc