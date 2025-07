Mulher  grávida de cinco meses é agredida pelo ex-companheiro no bairro Novo Paraíso, em Aracaju

Uma mulher grávida de cinco meses foi agredida pelo ex-companheiro neste domingo (20), no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

As informações passadas pela policia militar são de que a vitima havia solicitado anteriormente, por mensagem, que o ex-companheiro lhe entregasse o cartão de vacinação do filho, mas não obteve resposta. Após retornar de uma festa, decidiu ir pessoalmente à casa do ex-marido, onde teria sido recebida com empurrões e golpes de madeira.

Em seguida, o homem teria arrancado e quebrado o celular da vítima, e a ameaçou de morte, caso fosse preso. A polícia foi acionada e encontrou a mulher com lesões superficiais no corpo.

Já o ex-marido negou a agressão e alegou que vem sendo constantemente insultado pela ex-esposa, inclusive com acusações de traição. Ele relatou que, há cerca de duas semanas, permitiu que ela entrasse em sua residência para verificar se havia outra mulher no local, momento em que, segundo ele, ela teria danificado seus pertences.

A mulher foi levada para atendimento médico e, em seguida, os envolvidos foram encaminhados à delegacia.