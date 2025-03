Mulher investigada por furtos em supermercados é presa em Socorro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, cumpriu na tarde desta sexta-feira (28), um mandado de prisão contra uma mulher investigada por diversos furtos cometidos na cidade de Estância. A captura ocorreu no município de Nossa Senhora de Socorro, após investigações que levaram à localização da suspeita.

Os crimes foram praticados em 2019, tendo como alvos redes de supermercados em Aracaju e Estância. Na época, a investigada foi presa em flagrante na Delegacia Regional de Estância junto com uma comparsa. Durante o procedimento, apresentou-se com a identidade da irmã, recebendo liberdade provisória com monitoramento eletrônico registrado em nome diverso. A fraude permitiu que continuasse cometendo crimes, resultando na decretação de sua prisão preventiva, que acabou sendo expedida erroneamente no nome da irmã.

De acordo com o delegado Edvânio Dantas, após diversas diligências junto ao Instituto Médico Legal (IML), foi possível confirmar a verdadeira identidade da investigada. “Imediatamente, solicitamos sua prisão preventiva, pedido que foi acolhido pelo Poder Judiciário. Em seguida, a equipe conseguiu localizar e prender a investigada em Nossa Senhora de Socorro”, esclareceu o dlegado.

A suspeita será apresentada em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE – Foto: arquivo/SSP