MULHER MORRE E DUAS PESSOAS SÃO BALEADAS DURANTE CONFUSÃO NA RUA MATO GROSSO, NO SIQUEIRA CAMPOS

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas na noite deste sábado (05), durante uma confusão que aconteceu na Rua Mato Grosso, no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local informou que encontrou um homem e uma mulher feridos, amparados por outras pessoas.

A PM informou ainda que a mulher morreu no local e o corpo dela foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Outras duas pessoas ficaram feridas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Um militar da reserva se apresentou espontaneamente na Central de Flagrantes, onde registrou um boletim de ocorrência relatando o caso. Após registrar o boletim, ele foi liberado.

O caso será investigado pelo DHPP, que já deu início às diligências para apurar todas as circunstâncias do fato. Testemunhas estão sendo ouvidas e demais elementos probatórios serão reunidos no inquérito policial em andamento.

