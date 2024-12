Mulher morre e homem fica ferido após motorista alcoolizado causar acidente em Ilha das Flores

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido na noite deste domingo (22), após um motorista embriagado provocar um acidente, na Rodovia SE-204, no Povoado Genipapo, em Ilha das Flores.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o carro colidiu com a traseira da motocicleta que trafegava no sentido Ilha das Flores/Pacatuba.

Com o impacto, a mulher que estava na garupa da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da moto foi atendido pela ambulância da cidade e levado ao hospital.

O BPRv informou ainda que o condutor do carro que provocou o acidente foi submetido a um teste do bafômetro, que acusou o índice de 0,44 mg/l, configurando crime de trânsito. Por conta dissoele foi conduzido à delegacia.

Foto divulgação BPRv