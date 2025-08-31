Mulher sofre tentativa de estupro no Bairro Luiza e suspeito é preso

Uma mulher foi vitima de tentava de estupro na madrugada deste sábado (30), na Rua Palmira Teles Ramos, no Bairro Luiza, em Aracaju. O suspeito foi preso em flagrante.

As informações passadas pela Guarda Municipal de Aracaju (GMA) são de que a mulher foi abordada por um homem que tentou arrastá-la para um terreno baldio, mas foi impedido por uma guardiã à paisana.

A agente conseguiu acolher a vítima e chamou reforço. O suspeito foi localizado a pouco metros, na Avenida Nestor Sampaio.

Todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para os procedimentos legais.

Foto GMA