Mulher suspeita de participar de roubo a motorista de aplicativo é presa pela Polícia Civil em Aracaju

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), prendeu, na manhã dessa segunda-feira (24), uma mulher de 20 anos suspeita de integrar o grupo responsável pelo roubo de um veículo e de um aparelho celular de um motorista de aplicativo no bairro Coqueiral, em Aracaju.

O crime ocorreu em maio deste ano.

De acordo com a delegada Michele Araújo, diretora da DRFV, a investigação identificou que a ação criminosa foi praticada por quatro pessoas, organizadas em dois casais. O veículo levado no assalto já havia sido recuperado anteriormente pela unidade especializada e devolvido ao proprietário.

O avanço das apurações permitiu identificar três envolvidos: uma adolescente, o namorado dela — maior de idade — e a mulher presa na operação desta segunda-feira. “Tanto a adolescente quanto a suspeita presa confessaram participação. As diligências continuam para localizar o quarto integrante do grupo”, informou a delegada.

A autoridade policial também destacou que ações investigativas sistemáticas têm contribuído para a redução de crimes dessa natureza na capital. Em 2022, a média era de cerca de 30 ocorrências mensais; atualmente, há períodos prolongados sem registros. O último caso semelhante foi registrado em agosto e já teve a autoria esclarecida.

A mulher presa será submetida à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para a captura do suspeito que ainda não foi localizado.

