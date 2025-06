Mulheres que furtaram R$ 11 mil de uma idosa em Japaratuba, após suposta reza sugerida pela dupla

Durante operação conjunta, a Delegacia de Japaratuba, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), prendeu duas mulheres por furto, mediante fraude, contra uma idosa na cidade de Japaratuba.

A ação ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (18), no município de Umbaúba, em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

De acordo com as informações colhidas no inquérito policial, as duas investigadas, de 31 e 57 anos respectivamente, estiveram na casa da idosa no dia 1º de abril deste ano, em Japaratuba, onde ludibriaram a vítima, solicitando que ela pegasse todo o dinheiro que tinha no imóvel e colocasse num lençol, para ser usado numa reza. Em meio ao ocorrido, a dupla furtou R$ 11 mil.

Segundo o que foi levantado, o valor era fruto das economias da vítima e foi entregue às mulheres durante a suposta oração. As investigadas ainda pediram R$ 200, para ajudar na construção de duas capelas, sendo prontamente atendidas pela idosa. Logo após a prece, as duas fingiram colocar o dinheiro de volta em seu devido lugar e foram embora.

Momentos depois do crime, a vítima percebeu que o valor havia sumido. Diante do ocorrido, foi registrado o Boletim de Ocorrência, instaurado inquérito policial e feitas todas as diligências para se chegar à qualificação das supostas autoras

Através de imagens colhidas de câmeras de segurança, foi possível identificar as suspeitas, sendo representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva e busca e apreensão. Com a emissão dos mandados, as mulheres foram detidas nesta quarta e estão à disposição da Justiça.

Com informações da SSP