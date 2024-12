Município de Lagarto registra marca histórica na redução dos crimes violentos

O município de Lagarto, situado no centro-sul sergipano, tem experimentado uma significativa redução nos índices de criminalidade em 2024. Resultado de um esforço conjunto e integrado entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e outras forças de segurança, como a Guarda Municipal, a cidade se destacou pela ausência de ocorrência do crime de feminicídio neste ano, assim como pela redução em 70% dos crimes de homicídio, mediante levantamento realizado até o dia 27 de dezembro.

De acordo com o Delegado Paulo Cristiano, responsável pela Delegacia Regional de Lagarto, os números de criminalidade deste ano são os melhores dos últimos anos. A diminuição dos homicídios e a apreensão de armas e drogas são os principais indicadores do sucesso das ações policiais. Em 2024, computado até o dia 27 de dezembro, foram registrados 11 homicídios dolosos, um número consideravelmente inferior aos anos anteriores. Para o delegado, o combate ao tráfico de drogas e o desarmamento têm sido essenciais para reduzir os índices de violência, já que o tráfico de entorpecentes muitas vezes é o principal motivador dos homicídios na região.

Outro dado importante revelado pelo delegado foi a ausência de feminicídios em Lagarto este ano, o que é visto como uma grande vitória para as forças de segurança e um reflexo direto das ações preventivas e investigativas. “O trabalho realizado pela Delegacia de Atendimento aos Estudos Vulneráveis foi fundamental para garantir que esse dado fosse mantido”, destacou Paulo Cristiano. A polícia intensificou as investigações e a execução de medidas cautelares, além de promover ações de prevenção, como a orientação e proteção às mulheres em situação de risco.

Além disso, a Polícia Militar também teve papel crucial na redução dos índices de criminalidade. O Tenente-Coronel Gilmar Santana, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), ressaltou que, em 2024, a PM tem intensificado o patrulhamento ostensivo e o atendimento às ocorrências registradas no COPOM. A ação conjunta com a Polícia Civil tem gerado resultados expressivos, com a redução de homicídios, roubos e furtos de veículos. A PM também se destacou pelo trabalho na prevenção da violência doméstica, com a criação da ronda Maria da Penha, que oferece suporte contínuo às vítimas de agressão. “Não registramos nenhum feminicídio este ano, o que é uma grande conquista para Lagarto”, afirmou o tenente-coronel.

A integração entre as forças de segurança tem sido um dos pilares do sucesso nas ações de combate à criminalidade. O apoio mútuo entre as instituições, com a participação de unidades como a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e o Batalhão de Polpicia de Ações Táticas do Interior, aliado ao trabalho eficiente de investigação e à presença constante no policiamento preventivo, contribui diretamente para a redução dos índices de criminalidade e para a criação de um ambiente mais seguro para os cidadãos de Lagarto.

Em relação à sensação de segurança, a população tem demonstrado confiança nas ações das forças policiais. A redução dos crimes e o aumento do policiamento ostensivo geraram um clima de maior tranquilidade. O Tenente-Coronel Gilmar Santana enfatizou que os moradores de Lagarto hoje podem transitar pela cidade a qualquer hora do dia, sem o temor de assaltos ou de se tornarem vítimas de violência. “As pessoas se sentem mais seguras, e isso é resultado do trabalho integrado das polícias Civil e Militar”, concluiu.

