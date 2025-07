Município de Tobias Barreto completa um ano sem registro de homicídios

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) registrou no último domingo, 29, um total de 365 dias consecutivos sem registro de homicídios consumados em Tobias Barreto, município do centro sul sergipano. O último crime dessa natureza ocorreu em 29 de junho de 2024. Na ocasião, a Polícia Civil atuou com rapidez e eficiência, efetuando a prisão em flagrante do autor logo após o crime.

Antes desse episódio, Tobias Barreto já havia vivenciado outro longo período sem registro de crimes dessa natureza, com o homicídio anterior, registrado em 28 de setembro de 2023. No momento, o município soma um histórico recente de queda acentuada e sustentada nos índices de ocorrências dessa espécie, evidenciando a eficácia das políticas públicas de segurança adotadas pelo Governo de Sergipe.

A Delegacia Regional de Tobias Barreto, em parceria com as Polícias Militar e Penal e demais órgãos da segurança pública, tem investido em ações integradas de inteligência, monitoramento preventivo, resposta imediata a ocorrências e aproximação com a comunidade, o que tem se refletido na redução dos crimes violentos letais.

“Diariamente, trabalhamos com foco na segurança da população e no combate imediato a qualquer ação delitiva que venha ameaçar a tranquilidade da sociedade tobienese. Assim, é gratificante ver o resultado prático do empenho das equipes policiais que atuam em Tobias Barreto. A intenção é seguir trabalhando, em conjunto com outras forças, para manter o município sem registros de homicídios”, afirmou o delegado Daniel Mattos.

A marca de um ano sem homicídios é resultado direto do trabalho técnico, estratégico e comprometido das forças policiais, e demonstra que a presença efetiva do Estado, aliada à confiança da população, é essencial para a preservação da vida e a construção de um ambiente mais seguro.

“Esses 365 dias sem homicídios em Tobias refletem o trabalho integrado desempenhado aqui no município. As Polícias Militar, Civil e Penal têm atuado conjuntamente em diversas ações desenvolvidas na região, seja na prevenção ao delito ou mesmo no enfrentamento direto à criminalidade”, detalhou o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, unidade responsável pelo policiamento ostensivo na região, major Alanderson Pereira.

Foto: Jorge Henrique