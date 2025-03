NA ROMARIA DO SENHOR DOS PASSOS, ARMANDO BATALHA DÁ PASSOS IMPORTANTES PARA VOLTAR À CENA POLÍTICA

Abraçado ao Senador Laércio Oliveira, ex-prefeito caminha pela cidade e é recebido com festa pelos moradores de São Cristóvão

Na procissão de Nosso Senhor dos Passos, realizada no último domingo em São Cristóvão, uma movimentação na Praça do Carmo também chamou atenção de todos que foram à Cidade-Mãe para acompanhar a maior romaria do estado, que atrai fiéis dos quatro cantos de Sergipe. Na Casa Amarela, pertencente à família Batalha, Armando, ex-prefeito da 4ª cidade mais antiga do Brasil e seu filho, o deputado estadual Neto Batalha, foram os grandes anfitriões de romeiros, amigos e uma grande comitiva de lideranças políticas e comunitárias.

Como de costume, a penitência dos milhares de devotos da fé católica diante do encontro da Virgem Maria e seu filho Jesus foi o ponto culminante da tradição secular que toma as ruas da cidade histórica. Mas, ao mesmo tempo, não passou despercebido a maneira como o ex-prefeito Armando Batalha foi recebido pelos são-cristovenses. Por onde passou, Armando foi calorosamente recebido pelos fiéis e moradores, demonstrando que sua presença na política continua forte e respeitada.

Abraçados às duas gerações de Batalhas, também caminharam o Senador Laércio Oliveira e seu sobrinho, o vereador de Aracaju Levi Oliveira. Também marcaram presença o presidente do PSB da capital e Secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, o ex-vereador e candidato a prefeito de São Cristóvão em 2024, Diego Prado, entre outras importantes lideranças políticas.

Sem dúvida alguma, a presença de Armando Batalha na romaria deste ano demonstra que, ao contrário do que muita gente tenta fazer crer, o ex-prefeito mantém uma forte conexão com o povo de São Cristóvão e sinaliza que seu nome segue com força no cenário político. Só não vê quem não quer.

Foto assessoria