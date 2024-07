“Não é ordem de serviço e sim obra iniciada!”, diz Joaquim da Janelinha

O vereador Joaquim da Janelinha (PDT) utilizou da sua falação no último dia 3, na Câmara Municipal de Aracaju, para informar que na próxima sexta-feira, 5, será um dia especial, de assinaturas de ordens de serviço.

“Eu tive a oportunidade de colocar quase R$ 500 mil em emendas impositivas para a tão sonhada reforma da Praça do Francão, a obra que muitos opositores no conjunto Augusto Franco não acreditaram que aconteceria. Então, será dada sim a ordem de serviço, mas vale ressaltar que a obra já teve início. Quem passa no Francão hoje já vê o trabalho acontecendo. Então, você, morador do conjunto, estas foram promessas da nossa campanha e que estão sendo cumpridas – as reformas da Praça da Juventude e Francão como prioridades; assim como a reforma da 4º Delegacia, situada também em nosso conjunto”, pontuou Joaquim que também complementou.

“Aos também amigos e moradores do conjunto Paraíso do Sul, mais uma promessa de campanha sendo cumprida – 2º etapa do conjunto já está com obra iniciada; além do que estava previsto para acontecer em 11 ruas no valor de R$ 15 milhões passou para um investimento de R$ 32 milhões naquela região que é a que mais cresce no Santa Maria”, finalizou o parlamentar.

Texto – Monique Costa

Foto – Gilton Rosas