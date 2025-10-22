NESTE FINAL DE SEMANA, CAMPUS PARTY WEEKEND ARACAJU DEBATE O FUTURO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DA INOVAÇÃO

Aracaju está prestes a se transformar em um polo de tecnologia, criatividade e inovação nos próximos dias 25 e 26 de outubro, com o Campus Party Weekend Aracaju, realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), em parceria com o Governo de Sergipe, reforçando o compromisso conjunto com a formação de novos talentos e o fortalecimento do ecossistema de inovação em Sergipe.

Com inscrições gratuitas, o evento acontece nos dias 25 e 26 de outubro, na Universidade Tiradentes (Unit), e reunirá nomes de destaque nas áreas de inteligência artificial, educação, empreendedorismo e cultura digital.

“A Campus Party Weekend Aracaju representa um marco importante para o nosso ecossistema de inovação. Estamos conectando estudantes, empreendedores, pesquisadores e criadores em um mesmo espaço de troca e aprendizado. É uma oportunidade para inspirar novas ideias, estimular talentos e mostrar que Sergipe tem potencial para ser referência em tecnologia e criatividade no Nordeste”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Dilermando Júnior.

Entre os principais destaques da programação está a palestra de abertura, “IA: PQP!”, ministrada por Gustavo Guanabara, professor e criador da plataforma Curso em Vídeo. Marcada para sábado, 25 de outubro, das 11h30 às 12h30, a apresentação mostra, de maneira didática e descontraída, que as ferramentas de inteligência artificial não são algo “mágico”, mas sim baseadas em matemática e estatística. Guanabara também abordará o uso consciente das principais ferramentas e apresentará um framework prático para a criação de prompts de qualidade que funcionam na maioria das IAs.

Além disso, também no dia 25, das 14h50 às 16h20, ocorrerá o primeiro painel do Fórum do Marco Regulatório da Inteligência Artificial, intitulado “Adolescência Digital entre Telas e Algoritmos: Como Proteger os Mais Jovens em um Mundo Digital”. A mediação será da jornalista e apresentadora Jéssica Senra, e o debate contará com a participação da professora e diretora de inovação Débora Garofalo, do professor Gustavo Guanabara, e do pesquisador e coordenador de Direito e Tecnologia do ITS Rio, João Victor Archegas. O painel propõe uma conversa interativa sobre o impacto das tecnologias digitais na infância e adolescência, destacando temas como a influência das telas na atenção, o papel dos algoritmos no engajamento e a necessidade de regulamentações e práticas de design apropriado para a idade.

O segundo painel, “Agentes de IA e Gêmeos Digitais: O Futuro da Inteligência Artificial em Diferentes Setores”, será realizado no dia 26, também no palco What’s Next, das 14h50 às 16h20, terá a mediação de João Victor Archegas. O encontro reunirá o professor Sandeco Macedo (IFG/UFG), referência nacional em IA e embaixador da Campus Party, o Dr. Gerson Yoshinari, especialista em inovação aplicada à medicina, e Carlos Rodrigo Fonseca Lima, gerente do departamento de centro de excelência em ciência de dados do Serpro. A discussão explorará as aplicações práticas dos agentes de IA e dos gêmeos digitais em áreas como direito, trabalho, educação, pesquisa, saúde e serviços públicos, abordando desde o uso de tecnologias em diagnósticos e simulações até desafios legais, éticos e de privacidade na adoção dessas ferramentas.

A programação também contará com nomes que dialogam diretamente com o universo da tecnologia e da criação de conteúdo digital. A Deusa Cientista (Kananda Eller), popularizadora da ciência nas redes sociais, promete uma abordagem leve e inspiradora sobre o papel da comunicação científica. O especialista em cibersegurança Gabriel Pato trará sua experiência em testes de intrusão e proteção de dados, enquanto o youtuber Dani Molo, cofundador do canal “Você Sabia?”, e o influenciador e empresário Felipe Titto discutirão o poder do conteúdo e do empreendedorismo digital na nova economia criativa. Já o professor Ivys Urquiza, embaixador do YouTube Educação no Brasil, destacará o impacto da tecnologia na formação de estudantes e professores em um cenário em constante transformação.

Para Francesco Farruggia, presidente global da Campus Party, a realização da edição em Aracaju reforça o papel do evento como agente de inclusão digital e democratização do conhecimento. “A Campus Party é um espaço para inspirar, conectar e provocar reflexão sobre o papel da tecnologia na vida das pessoas. Ao levarmos para Aracaju discussões sobre inteligência artificial, inovação e impacto social, queremos mostrar que o futuro digital deve ser construído de forma colaborativa e inclusiva, envolvendo jovens, educadores, pesquisadores e empreendedores”, afirma Farruggia.

Com palestras, workshops, desafios e atividades interativas, a Campus Party Weekend Aracaju promete um fim de semana de aprendizado e experiências únicas para o público sergipano. As inscrições gratuitas já estão abertas no site oficial, e a programação completa você acompanha nesse link.