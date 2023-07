“Nós podemos construir um novo tempo”, diz Fábio sobre acordo entre Aracaju e cidade chinesa

Nesta quinta-feira, 13, o governador Fábio Mitidieri esteve presente na celebração de acordo inédito entre Aracaju e a cidade chinesa de Yantai. O acordo ‘Cidades Irmãs’ tem como objetivo promover o entendimento mútuo entre a capital sergipana e a cidade chinesa para criar mecanismos que fortaleçam as relações governamentais e interpessoais, a partir de intercâmbios culturais, sociais e econômicos.

O governador aproveitou o momento da comitiva chinesa na capital para destacar potencialidades sergipanas que podem atrair investimentos para o estado nas áreas de produção de gás e agrícola. “Nós temos um grande potencial energético, a exemplo do petróleo e gás. Temos hoje 20 % da reserva de gás do Brasil, com o potencial de exploração pela Petrobras a partir de 2027, de 18 milhões de m³ de gás/por dia. Temos também condições de fechar grandes parcerias dentro do agronegócio. Somos o segundo maior produtor de leite do Nordeste, o quarto maior produtor de camarão e o terceiro maior produtor de milho. Estamos vivendo um momento de desenvolvimento econômico e de grandes obras de infraestrutura. Com a expertise que o governo e as empresas chinesas têm, podemos fazer grandes negócios”.

Para Fábio Mitidieri, a celebração do acordo simboliza benefícios mútuos que fortalecem os laços e a colaboração entre as duas cidades. Ele destacou o momento de expansão vivido e as possibilidades de crescimento econômico por meio de parcerias público privada.

“É um momento único em que o estado atravessa, de crescimento e desenvolvimento. Com essa parceria entre o poder público e privado, podemos construir um novo tempo em Sergipe. Estou muito feliz pelo prefeito Edvaldo Nogueira, por Aracaju, e principalmente, por Sergipe receber essa comitiva, mostrando nossa terra para o mundo”, destacou Fábio Mitidieri.

O tratado foi assinado pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira e pelo secretário do Partido Comunista Chinês da cidade de Yantai, Jiang Cheng. Na oportunidade, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou as ações e projetos conjuntos que podem surgir a partir dessa aliança amigável.

“Esse acordo é fruto de um trabalho de quatro anos, representa abertura de um canal de negociação. A partir de hoje, Aracaju e Yantai serão ‘cidades irmãs’. Desta maneira, vamos fazer intercâmbio cultural e tecnológico em busca de negócios. Abre-se a perspectiva muito grande com essa interação, já que Yantai possui mais de 6 milhões de habitantes e abriga um dos maiores estaleiros da China. É a cidade com primeira zona de processamento de exportação chinesa. Por sua vez, os chineses estão interessando em nossas potencialidades energéticas”, declarou o prefeito, que fez questão de destacar a presença do governador. “Essa parceria vai ser fundamental para atrair negócios e desenvolvimento para Sergipe”.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, a assinatura do acordo bilateral entre a Prefeitura de Aracaju e a cidade de Yantai demonstra que, tanto Sergipe como Aracaju, possuem potencialidades que estão sendo vistas lá fora.

“Isso demonstra que o estado de Sergipe e o a Prefeitura de Aracaju estão no caminho certo quando abrem as portas para países como a China ou outros que já chegaram aqui para conhecer as nossas potencialidades. A cidade de Yantai tem um apelo muito grande na questão portuária, na indústria automobilística. Mais de quase 25% do ouro que é extraído na China é dessa região. Essas potencialidades como petróleo, gás, o Complexo industrial Portuário criam oportunidades porque nós sabemos do gigante que é a China no desenvolvimento, na infraestrutura, na tecnologia, na inovação tecnológica”.

Acordo

A parceria terá validade de cinco anos, podendo permanecer em vigor após o vencimento, se for de interesse das partes; com o tratado, as duas cidades concordam em realizar esforços conjuntos para o desenvolvimento econômico de Aracaju e Yantai. Com isso, elas também se comprometem em contribuir para o estreitamento das relações comerciais entre as duas cidades, além de cooperar ativamente com as áreas de tecnologia, cultura, esportes, saúde, educação, turismo e segurança pública.

Fruto da cooperação com o governo chinês, uma delegação da capital sergipana foi enviada à cidade chinesa de Fuzhou para participar de uma capacitação em reestruturação do comércio exterior, desenvolvimento, e financiamento de infraestrutura, governança e tecnologia.

Visita

O evento também contou com a presença de uma equipe de profissionais da Petrobras, oportunidade em que apresentou o projeto ‘Sergipe Águas Profundas’, responsável por uma produção de mais de 240 mil barris de petróleo e mais de 18 milhões de metros cúbicos de gás, por dia.

A programação da delegação chinesa também inclui uma visita ao Complexo Hub Sergipe, da companhia Eneva, composto pela usina Termoelétrica Porto Sergipe e pela Usina Flutuante de Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural, às instalações do Terminal Marítimo Inácio Barbosa e ao Complexo Industrial Portuário.

Estiveram presentes na solenidade os secretários de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo; do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles; Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa; do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto.

Foto assessoria

Por Ana Dulce