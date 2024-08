Nova composição da diretoria do Sinpol é apresentada em assembleia

Os policiais civis sergipanos se reuniram na tarde dessa quinta-feira, 8, em Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol/SE) para discutir assuntos relacionados à carreira, apresentar as mudanças na diretoria e esclarecer possíveis dúvidas.

A discussão, que durou cerca de três horas, serviu para ouvir os questionamentos e sanar as dúvidas existentes entre os filiados. Assim como ficou definido a data da próxima assembleia para o início de setembro e a continuidade das ações em busca da reestruturação da carreira de Oficial Investigador de Polícia.

O diretor de Comunicação, Fábio Diniz, avaliou a assembleia como positiva e acredita que reforçou ainda mais a união da categoria. “A assembleia teve um clima de construção coletiva, no que diz respeito à reestruturação da carreira dos Oficiais da Polícia Civil, a categoria se mostrou coesa e unida”.

Ainda durante a assembleia, foram apresentados dois novos diretores que completarão a formação da diretoria sindical e do conselho fiscal, atendendo ao estatuto da entidade.

“Agora com a participação de novos membros referendados na assembleia, acredito que a nossa diretoria ganhará ainda mais energia para seguir defendendo os interesses da categoria profissional”, afirma Diniz.

É esperado que, em breve, as interlocuções necessárias possam ser concluídas e as condições de trabalho e a qualidade no serviço prestado à sociedade avancem.

Foto assessoria

Por Luana Maria