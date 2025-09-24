Novo Cisp de Capela é inaugurado com estrutura modernizada e integração entre forças policiais

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, inaugurou nesta terça-feira, 23, o novo prédio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) no município de Capela. A unidade passou por uma ampla reformulação e agora conta com uma estrutura moderna, voltada para a melhoria no atendimento à população e ao fortalecimento do trabalho das forças de segurança no município.

A inauguração contou com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que, após inaugurar a Delegacia de Nossa Senhora das Dores na manhã desta terça, repetiu o mesmo feito em Capela. “Começamos entregando a Delegacia de Dores, um investimento de quase R$ 1 milhão, e agora aqui em Capela, entregando o Cisp, um investimento de mais R$ 1,4 milhão, também de emenda do senador Alessandro Vieira e da deputada Katarina Feitoza, reforçando a segurança pública desses dois municípios da região. É bom lembrar que aqui, por exemplo, em Capela, há 30 anos não havia uma reforma nessa delegacia, e a gente faz essa reforma ampla aqui do Cisp também”, citou.

Os eventos desta terça marcam o compromisso do governador do Estado com a segurança pública e os profissionais da SSP que atuam no interior. “O governo do Estado, investindo na segurança e levando mais segurança também para o interior do Estado. Interiorizando as políticas públicas de segurança pública, fazendo com que a gente tenha um reforço nas delegacias, uma melhor infraestrutura, melhores equipamentos também. Tudo isso reflete no dia a dia do trabalho desses homens e mulheres. E eu não tenho dúvida de que a gente vai continuar avançando. A gente se orgulha de ser o Estado mais seguro do Nordeste, mas nossa meta é ser o mais seguro do Brasil”, falou.

Para o delegado-geral Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro, a entrega do novo Cisp em Capela corrobora o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da segurança no interior. “Aqui representa e demonstra o investimento, a responsabilidade do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, com uma das maiores cidades do interior do estado”, afirmou.

Ele destacou ainda que a cidade, conhecida por sediar uma das maiores festas populares do estado — o São Pedro de Capela —, necessitava de uma estrutura de segurança condizente com sua relevância. “Isso demonstra responsabilidade, e é por isso que os números da segurança sempre avançam. O compromisso com a segurança pública continua forte em todo o estado”, completou.

A nova sede do Cisp reúne, em um mesmo espaço, as Polícias Civil e Militar, promovendo mais integração e eficiência no combate ao crime na região. A estrutura conta com dois gabinetes para delegados, dois cartórios para oficiais e investigadores, uma sala para registro de boletins de ocorrência, além de alojamento, copa e uma sala dedicada à mediação de conflitos e conciliações em casos de menor potencial ofensivo.

A construção do Cisp é oriunda de emendas do senador Alessandro Vieira, e emendas da deputada federal Katarina Feitoza foram fundamentais para a aquisição de equipamentos direcionados à unidade policial.

Segundo o coronel Sidney Barbosa, comandante do Policiamento Militar do Interior, a reforma do Cisp reafirma a premissa da SSP, de integração entre as forças de segurança, e promove mais conforto à tropa. “Nós temos aqui o prédio, localizado em uma parte estratégica da cidade, fácil acesso para a população e trazendo também um maior conforto e comodidade para os profissionais de Segurança Pública, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar”, citou.

De acordo com o delegado de Capela, Rudiney Nunes, a reforma é um avanço significativo para a segurança pública no município. “O novo prédio representa o compromisso do Estado com a segurança pública, com o bem-estar da comunidade e também com o bem-estar dos profissionais de segurança pública que aqui laboram”, afirmou.

Ainda segundo o delegado, a convivência entre as duas corporações, mesmo com espaços definidos, facilita o trabalho conjunto. “Trabalhamos em um mesmo prédio, que facilita o trabalho de forma colaborativa”, destacou.

A inauguração do Cisp de Capela reuniu a população local e autoridades. Estiveram presentes, o secretário de segurança pública, João Eloy de Menezes; o prefeito de Capela, Carlos Milton Mendonça Tourinho Júnior; o comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Fábio Cardoso, e o Álvaro Bento, diretor do Departamento de Administração Financeira da SSP (DAF), entre outros convidados.

Para a sociedade, a modernização do Cisp já impacta positivamente a vida dos moradores de Capela. O marchante Ivo Oliveira, que vive há duas décadas próximo à unidade, falou sobre a sensação de segurança que sente com a inauguração do centro. “Há, mais ou menos, uns 20 anos que eu moro aqui nessa casa. Mas, no momento, está [Cisp] muito organizado. É uma organização melhor, né? A gente se sente mais seguro”, relatou.

A aposentada Givalda Gomes também aprovou a obra: “agora temos mais segurança na nossa cidade. O importante é ter segurança. Bandido não gosta de polícia. Mas a gente gosta, eu mesma adoro polícia”.

“Sergipe é o Estado mais seguro do Nordeste, e um dos mais seguros do Brasil, porque tem homens e mulheres dedicados, comprometidos na segurança, e o governo tem apoiado com todas as condições necessárias, para que a gente possa tranquilizar os nossos servidores da segurança pública no seu dia a dia, e, com isso, confortar a população sergipana, que acredita na polícia, que se orgulha da polícia que tem, e nessa parceria, sociedade, governo, segurança pública, quem ganha é o povo sergipano”, concluiu Fábio Mitidieri.

