“O advogado dos militares serão as câmeras do posto de gasolina”, diz TC da PM

No podcast podmais comandado pelo médico veterinário e tenente RR, Heliomarto, o abençoado, o convidado foi o tenente coronel S. Junior, militar humilde e que contou, como tantos outros, na dificuldade de estudar trabalhar e querer um emprego quando jovem.

Ele iniciou o bate papo explicando que o inicio de seus estudos foi na UFS, cursando engenharia civil, onde ele viu a oportunidade de ingressar na polícia militar. Em seguida, se inscreveu e fez a prova, só que não obtive sucesso no primeiro vestibular, mas na segunda tentativa passou e foi uma alegria muito grande para todos os familiares saber a aproveitar no curso.

Já na PM comandou a cavalaria por 14 anos, comandou o Choque e atualmente está comandando o Getam.

“Fiz todos os cursos para que pudesse comandar as unidades”, disse ele com muita firmeza, porque ele acha que pra saber a fundo a unidade que comanda “o comandante da unidade tem que ter conhecimento de todas diretrizes da unidade”, e ele fez todos os cursos inerente a Cavalaria, Choque e Getam.

Por fim, ele foi questionado sobre a ocorrência envolvendo os militares do GETAM em um posto de gasolina e pergunta feita por pessoas que participam ao vivo pelo podcast no YouTube, a resposta dada pelo coronel foi que “o advogado dos militares serão as câmeras do posto de gasolina”.