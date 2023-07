“O maior conjunto habitacional de Aracaju clama pelo retorno do Banese”, diz vereador

Em discurso nesta terça-feira, 4, o vereador Joaquim da Janelinha (Solidariedade) fez apelo, em nome de todos os moradores do conjunto Augusto Franco e adjacências, para o retorno do Banco do Estado de Sergipe – Banese, no maior conjunto habitacional de Aracaju, que é o conjunto Augusto Franco, localizado no bairro Farolândia.

“Acompanhei com muita tristeza, que na semana passada, a agência do Banese do conjunto Augusto Franco foi desativada de fato. Levaram todos os móveis, inclusive o nome da instituição do Banco Banese foi retirado. Sendo assim, o conjunto Augusto Franco não tem mais nenhuma agência bancária. Apelo ao governador Fábio Mitidieri, o qual tenho muita consideração e zelo; que por favor, vamos reabrir a agência, atendendo o clamor da população”, enfatizou Joaquim que completou está em busca dessa reabertura desde o início do seu mandato enquanto vereador por Aracaju.

“Foi aprovado em votação única um requerimento nosso, propondo a previsão para reabertura da agência no ano passado. E nos últimos meses, quando o presidente Marcos Queiroz assumiu a pasta, recebeu a mim e o vereador Nitinho, onde, na ocasião, fizemos essa reivindicação.

Marcos informou à época que existia sim um pedido pessoal do governo para a reabertura. Ele alegou sobre o valor alto do aluguel do ponto, porém não ficou garantido o retorno para o nosso conjunto”, pontuou ele, que ainda completou.

“Esse é um pleito nosso. Vamos continuar lutando. Não vamos desistir jamais!”, concluiu o vereador.

Incêndio da Agência

A unidade foi fechada no mês 10 do ano de 2021, devido a um incêndio, e de lá para cá, não mais foi reaberta. Sendo assim, a área foi isolada, e, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, o incêndio foi rapidamente controlado e não houve vítimas, sendo registrados somente danos materiais.

Texto – Monique Costa

Foto – Gilton Rosas